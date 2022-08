The Last of Us Parte 1: nuovi filmati trapelano in rete grazie a Tom Henderson

La data di uscita di The Last of Us Parte 1 è sempre più vicina e di conseguenza anche i leak si stanno intensificando. Il noto giornalista e insider videoludico Tom Henderson giusto pochi minuti fa ha condiviso una serie di filmati inediti tratti dal remake per PS5 sulle pagine di Exputer.

Potrete visualizzare i nuovi scatti e video trafugati a questo indirizzo, ma vi avvisiamo che mostrano delle scene importanti dal punto di vista narrativo, dunque vi sconsigliamo di procedere se non volete incappare in degli spoiler.

I filmati condivisi da Henderson in particolare mostrano esclusivamente delle cutscene che coinvolgono Joel, Ellie e altri personaggi chiave di The Last of Us, dandoci modo di constatare il lavoro fatto da Naughty Dog per quanto riguarda animazioni ed espressioni facciali grazie alle nuove tecnologie per il motion capture, menzionante anche in un recente trailer dietro le quinte.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Last of Us Parte 1 sarà disponibile a partire dal 2 settembre per PS5 e successivamente approderà anche su PC. Il nostro Pierpaolo Greco sta già giocando al remake e condividerà le sue impressioni al termine dell'embargo sulle recensioni, ecco quando scadrà.