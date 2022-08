The Outlast Trials sarà all'Opening Night della Gamescom 2022

The Outlast Trials si aggiunge ai giochi che saranno presenti all'Opening Night Live, l'evento di apertura dalla Gamescom 2022 condotto da Geoff Keighley.

Ad annunciarlo è stato, come al solito, lo stesso Keighley con un tweet dove svela che durante lo show avremo modo di rivedere in azione il survival horror multiplayer di Red Barrels.

The Outlast Trials è un survival horror in prima persona. Non si tratta di un sequel diretto dei precedenti giochi della serie, ma bensì sarà ambientato durante la Guerra Fredda e includerà una modalità cooperativa per quattro giocatori. Il gioco è attualmente in sviluppo, con data di uscita fissata a un generico 2022, dunque forse durante l'evento verrà svelata ufficialmente, magari corredata da un nuovo trailer.

Vi ricordiamo che l'appuntamento con l'Opening Night Live della Gamescom 2022 è fissato alle 20:00 italiane del 23 agosto 2022 e durerà circa due ore. Si tratta di un evento da non perdere: per l'occasione vedremo tanti giochi già annunciati, come Hogwarts Legacy e The Callisto Protocol, ma ci sarà spazio anche all'annuncio di titoli inediti, chissà forse anche il nuovo gioco di Kojima Productions.