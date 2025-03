Vediamo quanti giocatori ha raggiunto The Outlast Trials

In un'epoca di incertezze come questa, con tanti giochi di ogni tipo che falliscono, è bello sapere che qualcuno ce l'ha fatta. Lo studio di sviluppo Red Barrels ha infatti annunciato la quantità di giocatori raggiunta da The Outlast Trials, la sua ultima fatica live service. Si parla di ben tre milioni di giocatori, non pochi considerando che non siamo di fronte a una produzione colossale.

Un gioco di successo

Pubblicato in accesso anticipato a maggio 2023, The Outlast Trials ha venduto oltre 500.000 copie nella settimana di lancio. Ha superato il milione di vendite a luglio e i due milioni ad aprile 2024. Lo sviluppatore ha anche confermato che oltre 1,2 milioni di giocatori sono diventati "Rinati", termine usato per indicare coloro che hanno completamento il gioco base almeno una volta.

Attualmente The Outlast Trials è disponibile per Xbox One, Xbox Series X e S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Si tratta dell'ultimo capitolo della serie Outlast, ma è molto diverso dai suoi predecessori, essendo essenzialmente un gioco cooperativo. I giocatori, nei panni di partecipanti agli esperimenti della Murkoff Corporation, devono completare delle prove mortali (che di solito coinvolgono un assassino pazzo) e alla fine fuggire.

Se vi interessa di saperne di più, potete leggere la nostra recensione di The Outlast Trials