L'attrice di Abby di The Last of Us Stagione 2 non riesce a ignorare le critiche online

Anche se non avete giocato The Last of Us Parte 2 e non avete una chiara idea di quale sia la trama, probabilmente saprete che il personaggio di Abby ha causato grandi critiche da parte di una fetta del pubblico del gioco PlayStation. Le attrici del personaggio (la modella del viso e la attrice/doppiatrice del mo-cap) hanno subito non solo critiche ma anche minacce da parte di una frangia folle di videogiocatori. Ora che la serie TV dedicata al videogioco è in arrivo, viene da chiedersi se la star che interpreterà Abby sul piccolo schermo sia a conoscenza della cosa.

Parliamo di Kaitlyn Dever (L'uomo di casa, Unbelievable, Apple Cider Vinegar). La donna ha spiegato che sì, è a conoscenza della situazione e che le risulta difficile non prestare occasione alle critiche online.