Svelato il set di LEGO Mario Kart: ecco quanto costerà e quando sarà disponibile

Nel 2024 fu annunciata una collaborazione tra LEGO e Mario Kart per dei nuovi set, che finalmente si è concretizzata in un set da mostra di ben 1.972 pezzi, che raffigura Mario sul suo kart classico. Si chiama Mario & Standard Kart ed è emerso grazie a una fuga di notizie proveniente da un negozio australiano, che ha svelato anche il prezzo : 249,99 dollari australiani, che al cambio attuale fanno circa 145 euro. Naturalmente il prezzo finale per l'Europa sarà differente.

Altri dettagli e immagini

Si tratta di un set 18+ e segue il trend dei set pensati essenzialmente per i collezionisti adulti. Quindi è pensato più per essere esposto che per giocarci, come fa capire la presenza di un grosso stand. Immaginiamo che nel corso della giornata di oggi, che come saprete è il Mar10 Day, emergeranno più informazioni. Intanto possiamo vedere alcune immagini:

Il set di Mario Kart LEGO

Considerate che la collaborazione tra LEGO e Nintendo va ormai avanti da anni e sono davvero numerosi i set dedicati al mondo di Mario. Ce ne sono per tutte le età, da quelli della serie Duplo, dedicata essenzialmente ai bambini, a quelli che riprendono i vari giochi della serie, Mario Kart compreso. Attualmente sono in corso delle offerte sul sito ufficiale, che potrebbero interessarvi.