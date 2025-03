Nintendo ci ricorda che oggi è il Mar10 Day, con Super Mario Bros. che nel 2025 compie 40 anni!

Nintendo ha ricordato al mondo che il 10 marzo è il Mar10 Day, ossia la giornata dedicata a festeggiare l'idraulico italiano e tutto ciò che gli gira intorno. Il 2025 è un anno particolarmente importante per l'icona di Nintendo, perché Super Mario Bros. per NES, lanciato nel 1985, compie 40 anni! Quindi aspettatevi molte iniziative nei prossimi mesi.

Molte novità, che saranno annunciate a tempo debito, riguardano anche Nintendo Switch 2, la nuova console di Nintendo. Purtroppo non è stato anticipato molto in merito, quindi bisogna aspettare. Del resto per aprile non manca molto e potremo assistere alla presentazione dei giochi per la nuova console. Mario non mancherà sicuramente, considerando che il primo gioco mostrato insieme all'hardware pare essere proprio Mario Kart 9.