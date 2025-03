Tantissimi sconti su PC, tablet, smartphone e wearable per il quinto anniversario di HUAWEI

Oltre ai prezzi già scontati, potrete usufruire di un extra 12% di sconto utilizzando il nostro codice esclusivo AMULTANNI12 al momento dell'acquisto. Ma non finisce qui: per il nuovissimo prodotto audio HUAWEI FreeArc è disponibile uno sconto immediato di 30€ con il codice dedicato ASEMARC30 .

Partiamo dall'unico prodotto che non rientra nello sconto del 12%, ma gode di un coupon esclusivo di 30€ . I nuovi auricolari True Wireless HUAWEI FreeArc offrono un design moderno e una qualità audio di fascia alta e sono perfetti per chi cerca comfort e prestazioni.

Un laptop versatile e leggero, con processore Intel Core di 12ª generazione , 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Il rapporto 16:10 del display FullView da 14 pollici offre più spazio per la produttività, rendendolo un'ottima scelta anche per lo studio.

Pensato per chi desidera un PC elegante e potente, con un processore serie U di ultima generazione, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD . Il display da 14 pollici FullView assicura un'ottima resa visiva, ideale per chi lavora in mobilità.

I laptop della linea MateBook puntano su un design minimal e raffinato, prestazioni solide e schermi FullView con cornici sottili, offrendo un equilibrio fra potenza e portabilità. Perfetti sia per lavoro che per lo studio, grazie anche alla combinazione di processori avanzati e memorie capienti.

Un tablet da 12 pollici con display PaperMatte pensato per chi ha bisogno di uno schermo ampio e confortevole. Grazie alla tastiera e alla M-Pencil incluse, diventa uno strumento di lavoro e creatività a 360°, ideale per prendere appunti, scrivere testi o disegnare. Prezzo Originale : 649€ Prezzo finale con AMULTANNI12 : 483€ Per acquistarlo clicca qui

Un tablet sottile e leggero, dotato di un generoso display PaperMatte , progettato per ridurre il riflesso e lo stress visivo. Con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio, è in grado di gestire app e multitasking con fluidità. In regalo, la Tastiera e la M-Pencil, per passare facilmente dalla visione di contenuti alla stesura di appunti.

La famiglia MatePad comprende dispositivi pensati per conciliare intrattenimento , studio e lavoro. I display ad alta risoluzione (con tecnologia PaperMatte sui modelli indicati) assicurano comfort visivo, mentre la Tastiera e la M-Pencil in regalo (sui prodotti selezionati) aggiungono funzionalità di scrittura e disegno per una vera produttività in movimento.

Wearable HUAWEI

Gli orologi e i bracciali smart di HUAWEI offrono un monitoraggio attento della salute e dell'attività fisica, unito a design curati e materiali di qualità. Sono semplicemente perfetti per chi vuole tenere sott'occhio parametri come il battito cardiaco, la SpO2 e la pressione sanguigna (nel caso dei modelli più avanzati).

HUAWEI WATCH D2

HUAWEI WATCH D2 con FreeBuds 5i in regalo

Un orologio di nuova generazione che integra funzioni di controllo della pressione sanguigna e della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2). Grazie al suo design elegante e resistente, è adatto a ogni occasione. Acquistandolo, si ricevono in regalo le FreeBuds 5i, ottime per ascoltare musica o gestire chiamate durante l'attività fisica. Se cercate il regalo ideale per la festa del papà, lo avete trovato! E, tra l'altro, proprio per via della festività vi consigliamo non il coupon classico ma un coupon ad hoc che permette di accedere ad uno sconto ancora più sostazioso di 50€ secchi.

Prezzo Originale: 399€

Prezzo finale con AUGURIPAPA: 329€

Per acquistarlo clicca qui

HUAWEI WATCH FIT 3 (Fluoroelastomer Strap) con Strap Aggiuntivo Gratuito

Pensato per il fitness quotidiano, offre un monitoraggio costante dei parametri vitali, programmi di allenamento pre-impostati e un design ultraleggero con display AMOLED da 1,82". In questa offerta, HUAWEI include uno strap aggiuntivo da cambiare in base allo stile o all'occasione.

Prezzo Originale: 159€

Prezzo finale con AMULTANNI12: 105€

Per acquistarlo clicca qui

HUAWEI WATCH GT 5 Pro (46mm Black) con FreeBuds SE2 in regalo

Questa versione Pro combina materiali premium, batteria a lunga durata e un set di funzioni completo: monitoraggio della frequenza cardiaca e della SpO2, resistenza all'acqua e supporto per sport e attività outdoor. In regalo, FreeBuds SE2 e uno strap aggiuntivo per personalizzarne il look.

Prezzo Originale: 379€

Prezzo finale con AMULTANNI12: 290€

Per acquistarlo clicca qui