Indiana Jones e l'Antico Cerchio per PS5 è stato classificato dall'ESRB: la data di uscita è vicina?

Dopo essere stato lanciato con notevole successo su PC e Xbox Series X|S, Indiana Jones e l'Antico Cerchio si appresta ad arrivare su PS5 dove non ha ancora una data di uscita ma ha ottenuto di recente una classificazione ESRB, facendo pensare a novità in arrivo.

La comparsa di una pagina dedicata a Indiana Jones e l'Antico Cerchio in versione PS5 sul database dell'Entertainment Software Rating Board non significa automaticamente che l'uscita sia alle porte, ma indica se non altro che la procedura di produzione e pubblicazione ha raggiunto determinati traguardi rilevanti e che un annuncio sul lancio potrebbe arrivare a breve.

D'altra parte, sapevamo già che il gioco era previsto arrivare in primavera sulla console Sony, e i tempi sono ormai piuttosto maturi per conoscere, quantomeno, la data di uscita precisa su PS5, che potrebbe essere annunciata a breve.