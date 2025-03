Dopo Kingdom Come Deliverance 2, l'attore di Hans Capon è passato dalla nobiltà boema a star di Twitch

Ha ancora un migliaio di streamer più seguiti davanti a lui, ma i risultati sono notevoli se si pensa che Dale finora ha effettuato poche trasmissioni e per periodi di tempo non molto lunghi, rivelandosi dunque un personaggio in grado di catturare facilmente l'attenzione .

In maniera piuttosto appropriata con il personaggio interpretato in Kingdom Come Deliverance 2 , ovvero Lord Hans Capon , l'attore Luke Dale è passato evidentemente dalla nobiltà boema a diventare una star di Twitch .

Lord Hans Capon alla riscossa

È chiaro che il carisma del personaggio che interpreta in Kingdom Come Deliverance 2, ovvero il nobile e guascone deuteragonista, che rappresenta una notevole accoppiata con il protagonista Henry di Skalitz, abbia contribuito ampiamente all'ascesa di Dale tra gli streamer più visti su Twitch.



D'altra parte, Dale si è sempre dimostrato come un tipo piuttosto particolare, propenso alla comunicazione via social come emerso nel periodo di lancio del gioco in cui si è prodigato in vari stunt di marketing "extracurricolari", tra i quali anche l'apertura del proprio canale Twitch.

Avviata tra il serio e il faceto, come una sorta di scherzo, la sua attività di streamer si è invece rivelata un grande successo per "LordHansCapon", come si fa chiamare sulla piattaforma, riuscendo a raggiungere un picco di pubblico di 350.000 spettatori.

Con la sua tipica ironia, Dale ha celebrato il risultato con un messaggio su X e ha anche annunciato una maratona di 24 ore che si terrà il 14 marzo, proprio in occasione del lancio dell'atteso update 1.2 in arrivo per Kingdom Come Deliverance 2.