Indiana Jones e L'Antico Cerchio su PS5 potrebbe avere un mese di uscita già definito, per un noto giornalista

Su internet sta rimbalzando la voce di corridoio sul mese di uscita di Indiana Jones e L'Antico Cerchio su PS5 già definito e fissato per aprile 2025, in base a quanto riferito da Tom Warren, nota firma del sito The Verge e solitamente considerato fonte affidabile.

Quello che sappiamo per certo, in quanto comunicato direttamente da Microsoft, è solo la finestra di lancio prevista per la primavera, e il mese in effetti rientrerebbe nel trimestre annunciato, ma ci sono alcuni elementi che rendono un po' strana la scelta di lanciare il titolo in questione proprio in tale momento.

Proprio ieri è stata annunciata in maniera ufficiale la data di uscita di Forza Horizon 5 su PS5 ed è fissata per il 29 aprile: considerando le dimensioni anche di quest'ultimo titolo, è strano che Microsoft abbia intenzione di lanciare due giochi grossi nello stesso mese, nonostante si tratti di titoli già disponibili da tempo.