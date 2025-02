Forza Horizon 5 ha una data di uscita su PS5 e per l'update Horizon Realms, aperti i preordini

Xbox Games Studios e Playground Games hanno annunciato la data di uscita della versione PS5 di Forza Horizon 5. Il gioco di corse arcade a mondo aperto debutterà sulla console ammiraglia di Sony il prossimo 29 aprile.

Sarà anticipato dall'uscita di Horizon Realms, un grande aggiornamento gratuito per tutte le piattaforme in programma il 25 aprile. Questo contenuto permetterà di esplorare 12 "Evolving World", undici delle quali sono ambientazioni in precedenza disponibili solo per un periodo di tempo limitato, in aggiunta all'inedito Horizon Stadium Circuit.