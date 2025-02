Intellivision Amico è ancora in prenotazione su Amazon, nonostante il progetto sia morto

Intellivision Amico è un progetto che ormai viene dato per morto e sepolto dai più, visto che non si hanno più notizie sullo stato dei lavori e i responsabili sono spariti dalla circolazione. Per questo stupisce che sia ancora prenotabile da Amazon USA e abbia anche una data d'uscita: il 31 dicembre 2025. Si tratta naturalmente di un segnaposto, ma il mistero è come mai quella pagina sia ancora lì.

Scandalo o semplice cialtronaggine?

Intellivision Amico è stato uno dei casi più eclatanti della recente storia dei videogiochi. Tommy Tallarico, a capo del progetto, presentò la console come un'alternativa ai sistemi moderni, proponendola direttamente agli appassionati di retrogaming, ma dopo l'avvio dei preordini lui e la console sono spariti dalla circolazione. Che siano proprio i preordini il motivo del mantenimento della pagina? Forse il distributore non vuole rimborsare tutti quelli che hanno già pagato per averla, considerando che è improbabile che la compagnia di Amico possa resituirgli qualcosa, visto lo stato in cui versa? Chiariamo che si stratta di un'ipotesi, ma a questo punto ci piacerebbe fare luce su questo mistero.

Del resto una Amico sul mercato, oggi avrebbe ancora meno senso, visto che le poche esclusive che aveva sono state pubblicate su altre piattaforme o cancellate del tutto. Nel frattempo il marchio Intellivision è stato acquistato da Atari, che però ha escluso la console dall'accordo, costringendo i rimasugli della società a rinominarsi in Amico Entertainment.

Rimane aperta l'ipotesi che Koch Media / Plaion abbia un piano in mente per risolvere questo pasticcio. Del resto si sta specializzando nella distribuzione di mini console, come l'Atari 7800+ e il The Spectrum, tanto per citare le più recenti. Nel frattempo, altri rivenditori hanno rimosso Amico dai loro listini troppe remore.