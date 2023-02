Earthworm Jim 4 è stato cancellato, probabilmente a causa del fallimento di Intellivision amico

Pare che lo sviluppo di Earthworm Jim 4 sia stato interrotto e il progetto sia stato cancellato. Il motivo non è stato svelato, anche perché gli sviluppatori non hanno annunciato niente in merito, ma a riportare le ipotesi più probabili è stata Katherine Garnier che gestisce il fansite ufficiale del franchise da ormai più di 25 anni.

Garnier: "Earthworm Jim 4 è stato cancellato senza troppo rumore e speravano che nessuno se ne accorgesse. Ma quando stai aspettando qualcosa da 25 anni, te ne accorgi eccome, lol."

Secondo lei i motivi della cancellazione potrebbero essere due: Interplay non gli ha concesso la licenza (scenario peggiore), oppure l'intero progetto è crollato a causa del fallimento di Intellivision Amico, sfortunata console mai arrivata sul mercato e attualmente in un limbo senza ritorno. Considerando che era un titolo esclusivo per la stessa, la cancellazione potrebbe esserne una conseguenza diretta.

Che dire? Sicuramente è un peccato che il gioco non sia più in sviluppo, ma era inevitabile che andasse così, visto quanto era legato ad Amico e alla figura di Tommy Tallarico, che lavorò agli originali. Venuta meno la console è venuto meno anche il gioco, di cui sinceramente non si conosceva lo stato di sviluppo. L'unico video di gameplay, se così lo vogliamo chiamare, mostrava semplicemente una camminata del protagonista.

Chi ama gli Earthworm Jim può trovare i capitoli precedenti su negozi online come Steam e GOG, anche se le versioni commerciali non sono molto curate e, soprattutto, non sono le migliori.