Atari ha comprato Intellivision con tutto il suo catalogo di giochi

Atari ha annunciato di avere acquistato Intellivision, precisando che si tratta sia del brand che della libreria di giochi della compagnia.

L'annuncio è avvenuto tramite Twitter dove la compagnia ha scritto: "Abbiamo acquisito il marchio e la libreria di giochi Intellivision. Questa è stata un'opportunità molto rara per unire ex concorrenti e riunire i fan dell'epoca d'oro dei videogiochi, dice Wade Rosen. L'ex Intellivision si occuperà del rebranding e continuerà la distribuzione della console Amico."

La compagnia dichiara anche: "Atari cercherà di espandere la distribuzione digitale e fisica dei giochi Intellivision esistenti, di crearne potenzialmente di nuovi e di esplorare opportunità per il marchio e la licenza nell'ambito di un piano a lungo termine per creare valore dalle proprietà Intellivision".

Il sito ufficiale di Atari spiega anche: "La prima console per videogiochi domestici Intellivision è stata pubblicata da Mattel Electronics nel 1979 e la piattaforma ha venduto circa 5 milioni di unità fino al 1990. Alla fine degli anni '70 e all'inizio degli anni '80, Atari e Intellivision hanno probabilmente combattuto la prima 'console war'. Mattel arrivò ad arruolare l'attore George Plimpton per apparire in una serie di pubblicità che mettevano a confronto i due sistemi, oltre che in un video di otto minuti mostrato alla fiera Gamescom."