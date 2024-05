Ghost of Tsushima per PC ha ricevuto il primo aggiornamento, ecco le novità

La versione PC di Ghost of Tsushima ha ricevuto il primo aggiornamento realizzato da Nixxes, che introduce una serie di miglioramenti tecnici legati in particolare al funzionamento delle tecnologie DLSS 3 e FSR 3.

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella nostra analisi di Ghost of Tsushima su PC, il titolo firmato Sucker Punch offre in questa edizione un gran numero di impostazioni che consentono di scalare l'esperienza su configurazioni differenti, ma necessita ancora di qualche rifinitura.

"La patch 1 di Ghost of Tsushima per PC è ora disponibile su Steam e sull'Epic Games Store", ha scritto Nixxes. "Questo primo aggiornamento contiene varie modifiche per migliorare la stabilità e risolve un paio di bug visivi relativi alla frame generation DLSS 3 e all'upscaling AMD FSR 3."

"Siamo stati entusiasti di vedere così tanti di voi immergersi nella storia di Jin Sakai e apprezziamo molto il feedback positivo e costruttivo che abbiamo ricevuto finora! I team di Nixxes e Sucker Punch stanno lavorando sodo su nuovi aggiornamenti per risolvere altri problemi sollevati dalla comunità e migliorare ulteriormente la stabilità su specifiche configurazioni hardware e nella modalità multiplayer Legends."