Naughty Dog vuole "ridefinire la percezione dei videogiochi da parte del pubblico"

Il direttore creativo di Uncharted 4 e The Last of Us, Neil Druckmann, ha dichiarato che il prossimo gioco di Naughty Dog potrebbe "ridefinire la percezione dei videogiochi da parte del pubblico". In un'intervista, a Druckmann è stato chiesto di condividere i dettagli di una visione personale o di un progetto da sogno che vorrebbe vedere realizzato.

"Ho avuto la fortuna di lavorare a diversi progetti da sogno e attualmente sono entusiasta di uno nuovo, che forse è il più entusiasmante", ha dichiarato.

"C'è un crescente apprezzamento per i tipi di giochi che trascendono tutte le fasce d'età, a differenza di quando sono cresciuto io. Questo cambiamento è evidenziato dalla nostra avventura in televisione con The Last of Us, che speravo potesse colmare il divario tra giocatori e non giocatori".

"Il successo dello show ha messo in luce il gioco, illustrando le esperienze ricche e coinvolgenti che offre. Questa visibilità mi entusiasma non solo per il nostro progetto attuale, ma anche per il più ampio potenziale del gioco nel catturare un pubblico globale."

"Sono ansioso di vedere la risonanza di questo nuovo gioco, soprattutto dopo il successo di The Last of Us, perché potrebbe ridefinire la percezione dei videogiochi da parte del pubblico".

Naughty Dog non ha ancora annunciato il suo prossimo gioco, e Druckmann ha continua a non dare indizi su di esso.