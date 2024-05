Embracer Group, vendite per 3,9 miliardi di dollari nel 2023 ma i debiti sono ancora alti

Embracer Group ha annunciato un aumento del 12% nelle vendite complessive durante l'ultimo anno fiscale, raggiungendo i 3,9 miliardi di dollari. L'azienda, tuttavia, ha ancora 1,5 miliardi di debiti.

Di recente Embracer Group ha rivelato l'intenzione di dividersi in tre società differenti nel tentativo di recuperare competitività ed efficienza dopo aver tagliato oltre 1400 posti di lavoro, chiuso diversi studi e venduto altri.

Nello specifico, l'azienda ha dichiarato:

Vendite nette per 3,9 miliardi di dollari (+12%)

Giochi PC e console: 1,3 miliardi di dollari (+7%)

Giochi mobile: 550,9 milioni di dollari (+2%)

Giochi da tavolo: 1,4 milioni di dollari (+13%)

Intrattenimento e servizi: 662,9 milioni di dollari (+34%)

Debito netto: 1,53 miliardi di dollari

Tomb Raider 1-3 Remastered e Deep Rock Galactic: Survivor hanno fatto bene durante l'ultimo trimestre, mentre Alone in the Dark e South Park: Snow Day sembra abbiano ottenuto risultati altalenanti.

Per quanto concerne il nuovo anno fiscale, l'azienda punta forte su Kingdom Come: Deliverance 2 e Killing Floor 3, che stando alle stime possiedono il potenziale per bissare il successo di Dead Island 2, con i suoi 3 milioni di copie vendute, e di Remnant 2.