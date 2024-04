Infogrames è tornata: Atari ha annunciato il rilancio del marchio

"Per decenni, Infogrames si è costruita una reputazione come publisher e sviluppatore di giochi incredibili ed eclettici, e siamo entusiasti di riportarla in auge ", ha dichiarato Wade Rosen, presidente e CEO di Atari, nell'annunciare il clamoroso ritorno.

Infogrames è tornata: l'etichetta francese fondata nel 1983, a cui dobbiamo classici come Alone in the Dark, verrà rilanciata da Atari , che punta a sfruttare l'effetto nostalgia rispetto a un marchio a cui tantissimi giocatori sono ancora parecchio legati.

Un ritorno concreto?

Atari non ha fornito ulteriori dettagli in merito alla rinascita dell'etichetta di Infogrames, dunque non sappiamo al momento se dietro questo annuncio ci sia o meno la volontà di costruire (anzi, ricostruire) una libreria di giochi che possa fare riferimento agli anni d'oro del brand.

Di certo due esponenti di questa eventuale strategia potrebbero essere il remake di Alone in the Dark, pubblicato esattamente un mese fa e accolto dalla critica in maniera generalmente positiva, nonché Outcast: A New Beginning, anche questo un importante ritorno.