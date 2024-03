Alone in the Dark disponibile da oggi, come ci ricorda il trailer di lancio

THQ Nordic ha pubblicato il trailer di lancio del survival horror Alone in the Dark per ricordarci che è disponibile a partire da oggi per tutte le piattaforme: PC, PS5 e Xbox Series X/S. Riusciranno Emily Hardwood (Jodie Comer) ed Edward Carnby (David Harbour) a scoprire i misteri di Derceto, la magione in cui è ambientata l'avventura?

Il comunicato ufficiale con l'annuncio definisce il gioco una lettera d'amore all'originale. Come spiegato nella nostra recensione, Alone in the Dark è incentrato sulla risoluzione di puzzle e sull'atmosfera. Vediamo il filmato:

Sviluppato da Pieces Interactive, Alone in the Dark costa € 59,99 / $ 59,99 / £ 49,99 nell'edizione standard, € 69,99 / $ 69,99 / £ 54,99 nell'edizione Digital Deluxe. Quest'ultima include: il gioco base, il pacchetto costume Derceto 1992, il pacchetto filtro Vintage Horror e la modalità Commento del regista. Su PC, include anche la colonna sonora ufficiale e un artbook digitale.