Dragon Ball: Sparking! Zero, il nuovo video svela altri dettagli sulle meccaniche di gioco

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo video di Dragon Ball: Sparking! Zero per spiegare alcune delle meccaniche di gioco. A parlare nel filmato è Jun Furutani, il Producer, che si profonde in spiegazioni per tutti i giocatori interessati a questo attesissimo titolo.

Come specificato dall'editore, Dragon Ball: Sparking! Zero è un modo per riprendere la celebre saga dei Budokai Tenkaichi, migliorando quel gameplay per cui il franchise è conosciuto e amato. Ora le battaglie sono più spettacolari, veloci, emozionanti e vicine all'anime, stando a quanto viene affermato.