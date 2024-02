Dragon Ball: Sparking! Zero, 10 personaggi che vorremmo vedere nel nuovo picchiaduro

Tantissimi fan di Dragon Ball sono profondamente affezionati alla serie Budokai Tenkaichi di cui Sparking! Zero sembrerebbe essere la naturale evoluzione. Seppur caotici e molto meno tecnici rispetto al più recente Dragon Ball FighterZ di Arc System Works, i Budokai Tenkaichi riuscivano a rievocare le atmosfere e lo spirito dell'anime tratto dall'opera di Akira Toriyama, consentendo ai giocatori di impersonare decine e decine di combattenti, scegliendo persino varianti e trasformazioni. È comprensibile, quindi, che quei fan si siano entusiasmati alla vista del nuovo e potenziale roster: se dobbiamo credere all'ultimo trailer, e alla griglia mostrata nel filmato, i combattenti dovrebbero essere addirittura 164 e Bandai ne ha svelati soltanto 24. Ma quali potrebbero essere tutti gli altri? Escludendo quelli più storici e ovvi, come il maestro Muten, le varie trasformazioni di Buu, Bardock e compagnia, ecco dieci personaggi che vorremmo in Dragon Ball: Sparking! Zero. E voi invece? Fatecelo sapere nei commenti!

Granolah Granolah è uno dei personaggi più affascinanti di Dragon Ball Super Il nostro primo pensiero è andato a Granolah, uno dei più recenti avversari prima e alleati poi di Goku e Vegeta nel manga Dragon Ball Super. Apparso per la prima volta nel capitolo #68, Granolah è l'ultimo dei Cerealiani, una specie annientata dai Saiyan cinquant'anni prima, quando lavoravano per Freezer: l'obiettivo di Granolah è quello di diventare il combattente più forte dell'universo per vendicare il suo pianeta. Il personaggio, creato da Toyotaro col contributo di Akira Toriyama, ha subito conquistato i lettori grazie al suo tragico passato - che lo lega inaspettatamente a Goku - e al suo carisma, ma anche alle sue tecniche di combattimento, perlopiù incentrate sulla precisione garantita dal suo occhio destro cerealiano.

Gas Per sconfiggere Gas, al centro di questa immagine, Vegeta ha raggiunto un nuovo livello di potenza Subito dopo Granolah abbiamo pensato per forza a Gas, l'antagonista vero e proprio dell'arco narrativo in cui compare il Cerealiano. Gas appartiene alla famiglia degli Heeter, praticamente dei gangster spaziali, soci in affari di Freezer, che cercano le Sfere del Drago per conquistare l'Universo 7. Sono loro a mettere Granolah contro Goku e Vegeta, che saranno costretti a diventare ancora più forti: Gas diventa infatti un nemico micidiale, soprattutto dopo essere stato potenziato dalle Sfere del Drago. La particolarità di Gas sono soprattutto le sue trasformazioni, che deteriorano il suo corpo, come invecchiandolo, fino a trasformarlo in una specie di zombi che non avverte neppure dolore.

Moro Moro in una delle sue trasformazioni finali Sempre restando in tema di Dragon Ball Super, Moro sarebbe un'aggiunta obbligata al roster di Sparking! Zero. È uno dei principali avversari che Goku e Vegeta affrontano nel manga di Toyotaro, uno stregone che nell'antichità aveva dato del filo da torcere persino ai Kai supremi. Liberatosi da una prigionia di dieci milioni di anni, Moro riparte alla conquista dell'universo: il suo potere gli permette di assorbire l'energia vitale di interi pianeti, diventando più forte e più longevo. Nel manga, Moro cambia forma più volte, diventando via via più slanciato e muscoloso: questo lo rende un personaggio perfetto per il nuovo picchiaduro di Bandai Namco.

Merus Merus per adesso è apparso solo nel manga di Dragon Ball Super Merus appare per la prima volta nel capitolo #42 di Dragon Ball Super: milita nella Pattuglia Galattica, di cui è il membro più forte, veloce e ingegnoso. Armato della sua pistola a raggi, Merus è già un avversario temibile... ma la sua è tutta una farsa, perché in realtà è un Angelo come suo fratello Whis. E nella sua forma autentica - oppure in quella intermedia, in cui manifesta l'aureola intorno al corpo mortale - è uno dei più potenti lottatori nell'Universo 7. Alla fine della saga di Moro, Merus perde i suoi poteri angelici e diventa un mortale: se Bandai Namco decidesse di aggiungerlo al roster, potrebbe scegliere questa forma invece di quella angelica.

Jaco Il buffo Jaco potrebbe essere una schiappa molto divertente da controllare Restando in tema di Pattuglia Galattica, Jaco - che è già giocabile in Dragon Ball Xenoverse - è un simpatico "joke character", cioè un personaggio un po' fuori dal coro in mezzo a tutti quei lottatori sovrumani, un po' come Mr. Satan. Nonostante possa volare e possieda una super forza, Jaco ricorre più spesso alla tecnologia e ai suoi gadget, il ché dovrebbe renderlo un personaggio divertentissimo da controllare. Inserirlo nel roster avrebbe senso, anche perché è il protagonista di Jaco the Galactic Patrol Man, un manga del 2013 scritto e disegnato da Akira Toriyama in persona che fa da prequel a Dragon Ball. Jaco ha poi debuttato nell'animazione nel 2015, prima nel film La resurrezione di "F" e poi nell'episodio #20 di Dragon Ball Super.

Hearts Hearts è un ambiguo avversario di Goku in Super Dragon Ball Heroes L'opera di Akira Toriyama ha generato tantissimi spin-off a cui attingere per riempire il roster di Sparking! Zero e Super Dragon Ball Heroes: Universe Mission!! è uno di questi. In questo manga in due volumi, scritto e disegnato da Yoshitaka Nagayama, Hearts esordisce nel ruolo di antagonista: il suo obiettivo è sterminare gli dèi, cominciando da Zeno che, secondo lui, terrebbe sotto scacco il libero arbitrio col suo potere di cancellare l'universo col pensiero. Hearts compare in varie saghe di Heroes, assumendo forme diverse come quella Super o quella Ultimate, in cui si trasforma letteralmente in una divinità.

Whis Whis ha addestrato Goku e Vegeta contemporaneamente ma non l'abbiamo mai visto combattere sul serio! Nonostante sia uno dei comprimari più amati dopo la sua prima apparizione in Dragon Ball: La battaglia degli dèi, Whis non è mai stato giocabile in nessun picchiaduro di Dragon Ball. Il ché ha senso: essendo un Angelo, non dovrebbe mischiarsi negli affari dei mortali. Sparking! Zero, però, sarà un titolo svincolato dalla continuità narrativa in cui tutti possono combattere contro tutti, e sarebbe divertente controllare Whis e farlo scontrare col suo compagnone Beerus. Bandai Namco dovrebbe inventarsi uno stile di combattimento credibile e sensato per un'entità pressoché onnipotente che, finora, abbiamo visto solo schivare o fermare i nemici con un dito.

Eis Shenron e Nuova Shenron Eis e Nuova Shenron sono due degli antagonisti più memorabili di Dragon Ball GT I personaggi di Dragon Ball GT non hanno mai avuto una grande esposizione mediatica - se escludiamo il picchiaduro per PlayStation One - e Sparking! Zero sarebbe un'ottima occasione per rimpinguare il roster in questo senso: Eis Shenron e Nuova Shenron, essendo gemelli, sarebbero praticamente lo stesso modello 3D con set di mosse diversi, uno basato sul ghiaccio e l'altro sul fuoco. I due draghi, incarnazioni rispettivamente della sfera a tre e di quella a quattro stelle, sono stati tra gli avversari più temibili di Goku nella tranche finale di Dragon Ball GT, memorabili grazie ai loro caratteri molto diversi e spesso in conflitto.

Gamma 1 e Gamma 2 I due androidi Gamma 1 e Gamma 2 rappresentano la nuova generazione del Red Ribbon Questi androidi di nuova generazione sono apparsi per la prima volta nel film Dragon Ball Super: Super Hero, costruiti dal Dr. Hedo per conto del solito Red Ribbon. Traviati dal perfido Magenta, inizialmente se la prendono con Gohan, Piccolo e gli altri protagonisti, ma poi passano dalla parte degli eroi e si uniscono a loro nella battaglia contro il gigantesco Cell MAX. Pur essendo molto forti - quantomeno alla pari con Gohan - i due Gamma ricorrono anche ad armi e gadget e indossano costumi da supereroi che farebbero impallidire Great Saiyaman.