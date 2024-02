Palworld, il CEO di Pocketpair svela l'enorme aumento dei costi legati ai server di gioco

Mizobe ha fatto una battuta sull'aumento: "Uh, dichiarerò bancarotta per colpa dei costi dei server?"

Takuro Mizobe, CEO di Pocketpair nonché autore di Palworld , ha svelato in un post su X l'enorme aumento dei costi legati ai server di gioco, dovuto all'afflusso enorme di giocatori. A febbraio Pocketpair pagherà 70,53 milioni di yen al mese (circa 470.000euro), con un aumento del 359% rispetto a quanto pagato a gennaio 2024.

Niente bancarotta

Il post di Mizobe

Naturalmente la sua è un'iperbole e come tale va presa. Palworld non corre alcun rischio. Sicuramente Pocketpair non dichiarerà bancarotta, considerando i soldi incassati dal gioco, i cui ultimi dati ufficiali parlano di più di 19 milioni di giocatori, tra il venduto su Steam e gli accessi tramite Game Pass.

Solo le vendite su Steam dovrebbero già avergli fruttato centinaia di milioni di dollari di ricavi, cui vanno aggiunti quelli fatti tramite Xbox. Inoltre il successo del gioco è tutt'altro che esaurito, contando che è ancora primo nella top 10 globale di Steam e che supera giornalmente il milione di giocatori contemporanei sulla piattaforma.