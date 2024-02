Linda³ Again: finalmente giocabile in inglese questo stranissimo gioco di ruolo giapponese horror

Ambientato nel pianta Neo Kenya, viene definito uno psycho-thriller con caccia agli animali. Creato da Shoji Masuda (Tengai Makyou), era diviso in tre linee temporali, tutte con storie differenti. Il protagonista deve diventare una specie di Noé, collezionando coppie di animali e portandoli sulla sua arca, prima che un meteorite colpisca il pianeta. Il nome del gioco viene dall'innamorata del protagonista, Linda, diversa in ciascuna delle tre storie. Insomma, parliamo di un titolo davvero folle.

Finalmente giocabile in inglese Linda Cube , o Linda³ Again , uno dei giochi di ruolo giapponesi horror più bizzarri di sempre, uscito originariamente su PC Engine CD nel 1995, poi convertito per Sega Saturn e PlayStation (pubblicato da SCEI). Finora era giocabile solo in lingua giapponese.

Le varie edizioni

È sempre bello quando i giochi vengono tradotti

L'edizione PC Engine uscì alla fine del ciclo di vita della console e fu classificato per adulti a causa dell'estrema violenza che conteneva. Nel 1997 fu convertito per PlayStation, che è poi la versione più famosa. La versione Sega Saturn uscì nel 1998, con dei contenuti aggiuntivi.

Attualmente succede più raramente, ma in passato era comune che i giochi di ruolo giapponesi non lasciassero la madre patria, per via del mercato ristretto che avevano in occidente. Esiste un gran numero di titoli mai tradotti, con molti altri che sono diventati fruibili in occidente grazie alla dedizione dei fan.