Nintendo Switch: poche unità la separano dall'essere la console più venduta di sempre in Giappone

A Nintendo Switch mancano poche unità per diventare la console più venduta di sempre in Giappone . Più precisamente, Nintendo deve riuscire a vendere altre 962.063 console per battere il record, comunque suo con Nintendo DS. Quindi parliamo di meno di un milione di Nintendo Switch. Considerando le ancora ottime vendite della console, il risultato potrebbe essere raggiunto nei prossimi mesi.

Nintendo Switch ha fatto grandi numeri in Giappone

Il dato nasce dalle ultime classifiche stilate da Famitsu, secondo cui Nintendo Switch avrebbe venduto altre 46.435 unità la scorsa settimana, riducendo ulteriormente la distanza da Nintendo DS, scesa sotto il milione.

Per inciso, attualmente Nintendo Switch ha venduto in Giappone un totale di 32.027.938 unità. Nintendo DS ne ha vendute 32.990.000 nel suo intero ciclo di vita.

In realtà va detto che attualmente Nintendo Switch non è in seconda posizione, ma in terza, dietro anche al primo Game Boy, che ha venduto un totale di 32.470.000 unità nella sua lunga storia (sono comprese le vendite del Game Boy Color). In questo caso la distanza dall'ultima console di Nintendo è davvero ridotta, visto che si parla di poco più di 400.000 unità.

Interessante anche il fatto che le prime due in classifica sono delle console portatili pure, mentre Nintendo Switch è una console ibrida, ossia utilizzabile anche in salotto. Conoscendo le abitudini dei giapponesi, sarà stata utilizzata in gran parte come console portatile.