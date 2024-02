The Last of Us 2: la fuga di notizie nata da un fan che voleva far uscire prima il gioco

Sicuramente ricorderete l'enorme fuga di notizie subita da The Last of Us 2 prima del lancio. Parliamo della versione PS4 del gioco, non della recente remaster per PS5. Bene, fu responsabilità di un fan europeo di Naughty Dog, che aveva uno scopo preciso in testa: far uscire il gioco prima.

A raccontarlo è stato lo studio di sviluppo stesso in un documentario di recente pubblicazione, Naughty Dog - Grounded II: Making The Last of Us Part II, in cui è stata ricostruita la lavorazione del celebre gioco.

Più precisamente, la gola profonda aveva circa venti anni e viveva in Olanda con i suoi genitori. Pensava che, pubblicando online informazioni riservate su The Last of Us 2, ottenute penetrando nei server privati della compagnia, Naguhty Dog lo avrebbe pubblicato più velocemente, dopo il rinvio dovuto alla pandemia di COVID.