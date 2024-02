Classifica giapponese: Like a Dragon: Infinite Wealth è primo, Tekken 8 quinto

Like a Dragon: Infinite Wealth ha esordito in prima posizione nella classifica giapponese, lasciandosi alle spalle Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island ma soprattutto totalizzando numeri sostanzialmente superiori rispetto a Tekken 8, che si accontenta del quinto posto.

[PS5] Like a Dragon: Infinite Wealth - 102,940 (New) [NSW] Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island - 85,424 (New) [PS4] Like a Dragon: Infinite Wealth - 77,134 (New) [PS5] Marvel's Spider-Man 2 - 21,276 (264,888) [PS5] Tekken 8 - 20,516 (New) [NSW] Super Mario Bros. Wonder - 13,628 (1,700,970) [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! - 11,882 (948,818) [NSW] Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy - 10,593 (New) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 7,174 (5,687,955) [NSW] Minecraft - 5,526 (3,430,270)

Sebbene Tekken 8 abbia venduto più del doppio di Street Fighter 6 al lancio in UK, a quanto pare in Giappone il nuovo capitolo della serie Bandai Namco non ha pienamente convinto, limitandosi a piazzare poco più di 20.000 copie contro le oltre 180.000 di Infinite Wealth.