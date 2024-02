Silent Hill 2, un primo sguardo al gameplay del remake del classico Konami

Silent Hill 2 esiste, ora ne abbiamo la prova: per quanto buffa questa affermazione possa sembrare, l'atteso remake che Konami ha affidato alle cure di Bloober Team è stato annunciato nell'ottobre 2022 con un teaser trailer, ma è da allora che tutto tace attorno al pur importante progetto che, per assurdo, ancora oggi non ha una data di uscita ufficiale. Lo studio polacco, già autore di titoli come Layers of Fear e The Medium, incalzato dalla stampa e dai fan ha chiarito che è l'azienda giapponese a gestire la comunicazione del gioco, a decidere cosa annunciare e come, nonché ovviamente il periodo migliore per portare il prodotto nei negozi: una scelta strategica fondamentale e delicata, ma che sta richiedendo più tempo del previsto. La macchina promozionale si è però rimessa in moto durante l'ultimo State of Play, quando finalmente abbiamo potuto dare un primo sguardo al gameplay di Silent Hill 2: ecco come ci è sembrato.

Il nuovo trailer James Sunderland controlla l'orario in Silent Hill 2 Anche in questo caso Konami e Bloober Team hanno scelto la strada del trailer e non di una demo vera e propria per presentare il gameplay di Silent Hill 2: una carrellata di sequenze che, in circa un minuto e mezzo, punta a riaccendere l'entusiasmo dei nostalgici nei confronti del rifacimento dell'iconico survival horror del 2001. Catturato su PS5 (il gioco uscirà in contemporanea anche su PC, lo ricordiamo), il video parte mettendo subito in chiaro alcuni concetti, in un rapido alternarsi di visioni inquietanti: il protagonista, James Sunderland, che si avvicina lentamente a un cadavere dal volto coperto, quindi una collezione di farfalle in cui per forza di cose spicca l'affascinante motivo a forma di teschio dell'Acherontia Atropos. Vediamo poi di nuovo James che sposta oggetti, apre casseforti, controlla cosa c'è da mangiare in frigo (niente di buono, a occhio), staziona davanti a un mobile con orologio e si affaccia da una finestra che dà su di un'altra finestra: un passaggio particolarmente significativo rispetto a come sono disposti i piani della realtà nell'universo di Silent Hill. Stabilite le basi del trailer, si passa a sequenze più ariose e interessanti, che mettono in luce un aspetto nuovo e notevole del remake: la qualità degli scenari e dei materiali, su cui evidentemente Bloober Team ha lavorato parecchio e che appare molto convincente, quasi fotorealistica. Vediamo il protagonista che entra nell'edificio dei Wood Side Apartments, osserva un vicolo pieno di nebbia, sale le scale di un appartamento. Gli scenari particolarmente curati di Silent Hill 2 Realizzare un'ottima nebbia e un ottimo sistema di illuminazione, capace di valorizzare i contrasti fra luci e ombre nel mondo di Silent Hill 2, era ovviamente un requisito fondamentale ai fini del progetto e pare che in tal senso gli sviluppatori abbiano ottenuto buoni risultati, ricreando atmosfere molto simili a quelle dell'opera originale, ancora oggi significativa in tal senso. Come spesso accade negli horror, tuttavia, le tenebre e la foschia a un certo punto lasciano spazio al vivido raccapriccio, alla palese evidenza delle insidie che il personaggio dovrà in qualche modo affrontare o da cui dovrà cercare disperatamente di fuggire. Ebbene, come se la cava Silent Hill 2 da questo punto di vista?

Un gameplay di legno e sangue? Il protagonista di Silent Hill 2 attraversa un corridoio buio Dobbiamo parlare a questo punto dell'elefante nella stanza, che nel caso del remake sviluppato da Bloober Team è rappresentato dal protagonista stesso, dal modo in cui si muove nello scenario e interagisce con esso, trovandosi a un certo punto a combattere contro i mostri che si nascondono nell'inquietante nebbia di Silent Hill. Il fatto che i remake di Resident Evil abbiano stabilito standard elevatissimi per quanto concerne resa dei personaggi e sistema di combattimento rivisitato implica da un lato che hai un chiarissimo esempio a cui fare riferimento; dall'altro che devi essere in grado di avvicinarti a quel risultato, se la tua intenzione è di competere all'interno dello stesso mercato. Un combattimento con la pistola in Silent Hill 2 Ecco, al di là delle fasi esplorative e degli immancabili enigmi, di un comparto narrativo ancora poco rappresentato nei trailer e di fondamenta indubbiamente solidissime e significative, per il momento, "a pelle", il gameplay di Silent Hill 2 non sembra adeguato alle ambizioni di un rifacimento così atteso e prestigioso. Sarà una questione di animazioni e spigoli, piattezza delle superfici in luogo delle carni sbrilluccicose a cui ci ha abituati Capcom; fatto sta che il trailer su questo fronte non comunica nulla di particolarmente suggestivo e bisognerà attendere di poter mettere le mani sul gioco per capire se dietro questa scomoda apparenza si celi magari un cuore solidissimo.

La prima presentazione del gameplay di Silent Hill 2 lascia spazio più ai dubbi che alle certezze: realizzare il remake di un titolo così iconico non era un'impresa facile e può darsi che siano state compiute delle scelte sbagliate, magari ingenue, che il nuovo trailer sembra evidenziare in maniera spietata. Controller alla mano tutto potrebbe cambiare, ma chi si aspettava da questo progetto anche un approccio visivo di un certo tipo potrebbe restare deluso.