Gran Turismo Sport: i server sono offline ma l'ultima patch mette al sicuro i vostri salvataggi

Gran Turismo Sport lega i salvataggi ai propri server ed è ovviamente qualcosa che non è mai piaciuto ai giocatori. Ora, il gioco non riceverà più supporto e i suoi server saranno spenti. Significa forse che non si potrà più giocare? No, per fortuna, in quanto Polyphony Digital ha aggiornato con una patch finale il gioco di guida e ha reso possibile usare i propri salvataggi anche offline.

Ovviamente ci sono delle modalità che sono completamente basate sull'online e queste non saranno più disponibili, ma qualsiasi contenuto completamente in single player ed eseguibile in locale continuerà a essere disponibile e i propri salvataggi di Gran Turismo Sport rimarranno a disposizione.