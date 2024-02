Devil May Cry: Peak of Combat, V in versione Eternal Nightmare sta per arrivare

Devil May Cry: Peak of Combat vedrà il prossimo 8 febbraio l'arrivo di V in versione Eternal Nightmare: un'aggiunta di peso per il roster dell'action mobile sviluppato da NebulaJoy con la supervisione di Capcom.

Introdotto con il quinto capitolo della serie, V è un potentissimo evocatore che utilizza un mix di manovre d'attacco e creature da incubo per vincere il confronto con avversari sempre più forti e numerosi.

Come scritto nella recensione di Devil May Cry: Peak of Combat, al momento il titolo include quattro personaggi in numerose varianti, nella fattispecie Dante, Nero, Vergil e Lady.