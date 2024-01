Ebbene, finalmente ci siamo: dopo un aggiornamento che ha sistemato alcune criticità del lancio, Dante, Lady, Nero e Vergil sono entrati in azione per consegnarci un'esperienza frenetica e divertente, a tratti persino sorprendente, sebbene lontana dal "picco" a cui il progetto ambiva: ve ne parliamo nella recensione di Devil May Cry: Peak of Combat .

S'è parlato parecchio di Devil May Cry: Peak of Combat, e non poteva essere altrimenti: l' action RPG sviluppato da NebulaJoy sotto la diretta supervisione di Capcom punta a portare l'esperienza tipica di DmC su iOS e Android, riproducendo in particolare il solido e spettacolare sistema di combattimento che ha determinato il successo della serie fin dalle origini.

Storia: l'agenzia è tornata

Dante esegue una combo al volo in Devil May Cry: Peak of Combat

Esattamente come per il primo capitolo di Devil May Cry, nell'ormai lontano 2001, la trama di Peak of Combat non rappresenta che un semplice espediente per fare in modo che i protagonisti dell'avventura (al momento quattro: Dante, Nero, Lady e Vergil, mentre V arriverà prossimamente) affrontino una serie di missioni man mano più complesse.

È però simpatica la riproposizione dell'agenzia che dà il nome alla saga, rappresentata nella forma di un hub che avremo modo di sviluppare e da cui partire per le nostre spedizioni, seguendo le indicazioni legate alla progressione dei vari capitoli oppure accedendo alle tante sfide extra, anche in cooperativa, che si sbloccano man mano e vanno ad arricchire in maniera sostanziale l'esperienza.

La gilda di cacciatori di mostri si trova in questo caso a dover combattere contro una selezione di nemici e boss che si rifanno appunto alla tradizione di Devil May Cry, all'interno di ambientazioni che ricordano anch'esse gli scenari dei vari episodi pur perdendo qualsiasi riferimento a eventuali puzzle e assumendo il mero ruolo di sfondo per gli scontri.

Purtroppo il tentativo di raccontare una storia interessante non va in porto in Peak of Combat, complice anche una realizzazione delle sequenze d'intermezzo che lascia molto a desiderare, specie per quanto concerne la resa visiva del personaggio di Dante. La buona notizia è che le scene di intermezzo possono essere velocizzate o saltate del tutto.