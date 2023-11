Silent Hill 2 remake: fornire informazioni spetta a Konami, perché parte del suo lavoro, per Bloober

Bloober Team ha chiarito un paio di punti salienti sul remake di Silent Hill 2 , pubblicando un paio di risposte su X a chi chiedeva informazioni sul gioco. Il primo è che è ancora in sviluppo, nonostante alcune voci di segno contrario. Il secondo è che fare comunicazione non spetta allo studio di sviluppo, ma all'editore. Quindi è a Konami che bisogna andare a chiedere.

Annunci a breve?

Molti giocatori sono semplicemente spazientiti dal fatto che dopo l'annuncio non sono state fornite molte informazioni su Silent Hill 2 remake, anche se ci si aspetta qualcosa a brevissimo, magari proprio per i The Game Awards 2023, che sono dietro l'angolo (si svolgeranno il 7 dicembre 2023).

Per il resto, quello che sappiamo è che Silent Hill 2 uscirà inizialmente solo su PC e PS5. La console di Sony dovrebbe avere l'esclusiva temporale di 12 mesi. Quando ci saranno notizie più precise in merito, ve le forniremo sicuramente.