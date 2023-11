PlayStation Portal ha venduto più delle Xbox Series in Spagna

PlayStation Portal sembra essere un successo, con diversi segnali che lo confermano. Ad esempio è stato reso noto che in Spagna ha venduto più delle due Xbox Series. A riportarlo è stata la versione spagnola della testata GameReactor, che ha svelato anche il numero di unità vendute del controller con schermo: 5.700 tra il 13 e il 19 novembre. Nello stesso periodo le Xbox Series hanno venduto 2.000 unità.

Si tratta di numeri bassi, ma vanno inquadrati nel contesto del solo mercato spagnolo. Inoltre è chiaro che non si stanno confrontando due prodotti equiparabili, ma è altrettanto evidente come la forza del brand PlayStation sia davvero enorme in Europa, tanto che una periferica definita poco utile da più di un osservatore è riuscita a fare meglio di due console. Probabilmente Microsoft dovrebbe fare qualche sforzo in più per diffondere la consapevolezza del marchio Xbox nel vecchio continente.