PS5 cresce in Europa, con EA Sports FC 24 e Starfield che dominano: i dati di settembre 2023

GSD ha condiviso nuovi dati per il mercato videoludico dedicati all'Europa per il mese di settembre 2023. Secondo le informazioni condivise, le vendite sono calate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il motivo principale del calo è EA Sports FC 24. Il gioco di Electronic Arts ha ottenuto un ottimo successo, ma è in calo del 10% rispetto al lancio di FIFA 23 dello scorso anno. Non si deve però pensare che FC 24 sia un insuccesso: la verità che FIFA 23 ottenne vendite notevoli rispetto ai precedenti capitoli. Se confrontiamo il lancio di EA Sports FC 24 con quello di FIFA 22, le vendite sono infatti diminuite solo del 3,7%. EA aveva previsto un calo iniziale a seguito del cambio di nome.

EA Sports FC 24 ha venduto di più nel Regno Unito ed è stato il numero 1 in tutti i principali mercati europei. C'è stato un calo anche per l'altro grande gioco sportivo del mese. Le prime tre settimane di vendita di NBA 2K24 segnalano un calo del 17% rispetto a NBA 2K23.

Il secondo gioco più importante del mese è stato una nuova IP, Starfield di Xbox. È stato un lancio notevole per il gioco. Tuttavia, il gioco non è riuscito a scalzare Forza Horizon 5 dal ruolo di gioco più importante lanciato da Xbox. Le prime quattro settimane di vendita di Starfield sono inferiori del 13% rispetto a quelle di Forza Horizon 5. Naturalmente, i dati del Game Pass non sono disponibili ed è impossibile sapere come si è comportato il gioco nel suo complesso senza questa informazione.

Starfield è stato il numero 2 nel Regno Unito e in Germania. Mentre NBA 2K24 è stato il numero 2 in Italia e Spagna. In Francia è stato The Crew Motorfest, un gioco sviluppato nel paese, a conquistare il secondo posto.

La classifica completa è: