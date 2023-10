DotAGE: valutazione estremamente positiva su Steam per il gioco italiano

I ringraziamenti

Pirovano ha quindi voluto ringraziare la comunità con un messaggio in cui viene sottolineato il risultato: "Volevo ringraziarvi tutti, abbiamo appena raggiunto la valutazione "Overwhelmingly Positive" su Steam, il che è *reale*!"

Lo sviluppatore non si aspettava di raggiungere tali livelli quando lo stava sviluppando. Nel messaggio si parla anche di ottime vendite, anche se non vengono quantificate. Considerate che DotAGE è stato sviluppato da una sola persona, quindi non ha bisogno di piazzare milioni di copie per essere considerato un successo.

"Nove anni di lavoro, di iterazione, di rifinitura, di scarto, di rifacimento, di ossessione per il design e l'arte, di lavoro investigativo per individuare i bug...

Volevo fare un buon gioco e sono lateralmente sopraffatto dall'accoglienza. Avete reso possibile questo grande risultato e voglio ringraziarvi tutti dal profondo del mio cuore!"

Se volete più informazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione di DotAGE, in cui abbiamo parlato più che positivamente del gioco.