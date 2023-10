Wizardry: The Five Ordeals, data d'uscita annunciata, con uno scenario di un ex-FromSoftware

A due anni dal lancio in accesso anticipato , Wizardry: The Five Ordeals ha finalmente una data d'uscita ufficiale: 26 ottobre 2023. L'annuncio è stato dato dallo studio di sviluppo 59 Studio, che ha anche ricordato come al momento del lancio il prezzo del gioco salirà da 24,99€ a 39,99€.

Un gioco che guarda ai classici

Wizardry: The Five Ordeals è un dungeon crawler davvero classico

Wizardry: The Five Ordeals è un dungeon crawler classico, che riprende le meccaniche originali della serie. La versione finale riceverà un aggiornamento maggiore, che introdurrà una schermata delle opzioni completamente rivista, maggiori dettagli nelle descrizioni degli incantasimi e altro ancora. Il piatto forte sarà però lo scenario The Price of Deception, che andrà a sommarsi ai cinque già presenti, per un totale di sei scenari compresi nel pacchetto base, tutti tradotti in inglese.

Da notare che The Price of Deception è stato realizzato da Hakuhoh, un ex FromSoftware che ha lavorato alla serie Armored Core e che ama realizzare dungeon crawler indie.

Dopo il lancio della versione PC, 59 Studio ha in programma di espandare il gioco in diversi modi, soprattutto tramite DLC. Inoltre inizierà a lavorare alle versioni console.

Wizardry: The Five Ordeals non va confuso con Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord di Total Eclipse, che è un remake del primo capitolo, anch'esso attualmente disponibile in accesso anticipato.