Death Noodle Delivery, il provato di Paperboy se fosse stato scritto da William Gibson

Oggi quell'immaginario non esiste più, almeno non in termini così ingenui. Gli abbonamenti ai quotidiani languono e i paperboy sono diventati degli adulti a rischio povertà che consegnano soprattutto cibo per multinazionali che gestiscono il loro business tramite applicazioni mobile, in un intreccio tra tecnologia e sfruttamento del lavoro che non dà scampo. Ed è proprio il racconto delle vite di questi nuovi schiavi che è al centro dell'opera prima degli italiani Stupidi Pixel e Tiny Pixel, almeno questo è ciò che ci è sembrato dopo aver provato la demo di Death Noodle Delivery , ossia Paperboy se fosse stato scritto da William Gibson.

Paperboy (1984) era un titolo incondizionatamente ottimista, decisamente adatto all'atmosfera degli anni '80, in cui la crisi dei modelli sociali dei decenni precedenti aveva aperto la strada all'affermazione dell'individualismo più sfrenato. Per sbarcare il lunario, un ragazzino decide di consegnare i giornali porta a porta, ossia deve riuscire a far arrivare dei quotidiani agli abbonati lanciandoli nelle loro case dalla sua bicicletta, mentre viene minacciato da cani feroci, automobilisti e ballerini. Il titolo di Atari era una rappresentazione nemmeno troppo velata del sogno americano, quello che vuole l'uomo determinato ad avere successo partire dai lavori più umili, a volte anche rischiosi, per arrivare poi ad acquisire Activision Blizzard.

Consegne

Il mondo delle consegne di noodle è pieno di pericoli

In Death Noodle Delivery assumiamo i panni di un fattorino della multinazionale che dà il titolo al gioco. A bordo del nostro hoverboard dobbiamo correre per le strade di una città decadente consegnando noodle ai clienti affamati. Mancare troppe consegne significa essere licenziati. Essere troppo lenti significa essere licenziati. Morire significa essere licenziati. Peccato che in strada ci siano pericoli di ogni sorta che mettono a repentaglio la nostra vita, ma ai nostri datori di lavoro non importa nulla: dobbiamo arrangiarci da soli e far crescere il loro fatturato. È proprio il concetto di arrangiarsi che è alla base della storia raccontata dal gioco, almeno nella demo. Tra una consegna e l'altra, infatti, dobbiamo fare in modo di potenziare il nostro hoverboard per contrastare le nuove minacce che incombono sulla nostra produttività. Sostanzialmente dobbiamo cercare di ottenere due potenziamenti (nella versione finale ce ne saranno probabilmente di più) spendendo il meno possibile.

Per farlo dovremo parlare con i nostri vicini di casa in alcune sezioni adventure ambientate nel condominio in cui viviamo, che ci daranno dei consigli o ci permetteranno di accedere a ciò che ci serve, ossia dei firmware craccati che sbloccano alcune funzioni del nostro veicolo. Quindi si può tornare in strada e riprendere a consegnare in pieno stile arcade, lanciando noodle al volo ai clienti, evidenziati da un cerchio di luce, schivando sbarramenti stradali, correndo come forsennati usando lo scatto dell'hoverboard e sparando quando necessario per liberare la strada. Il tutto con un'impostazione arcade immediata, con il giocatore che osserva il fattorino in terza persona mentre sfreccia per la strada inquadrata dall'alto, attraversando un mondo in cui le uniche luci sembrano essere quelle dei neon e dei lampioni, oltre che dei fuochi che ogni tanto divampano per le strade.