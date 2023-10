Agatha Christie Assassinio sull'Orient Express è disponibile ora su PC, PlayStation, Xbox e Switch

L'avventura si focalizza perlopiù sulla propria narrazione , con una serie di piccoli puzzle da risolvere per proseguire nell'avventura e fare luce su una serie di indizi. Inoltre, l'avventura prosegue oltre il finale del romanzo e introduce una nuova sequenza che amplia la storia e mantiene Agatha Christie - Assassinio sull'Orient Express fresco e interessante anche per chi è fan di Poirot.

Agatha Christie - Assassinio sull'Orient Express, la nostra recensione

Poirot ha un aspetto un po' diverso in Agatha Christie - Assassinio sull'Orient Express

Nella nostra recensione abbiamo elogiato Agatha Christie - Assassinio sull'Orient Express per la sua narrativa - ovviamente avvantaggiata dall'ottimo materiale di partenza - e per le aggiunge originali inserite nella storia, che aiutano a mantenere interessante il gioco e dare un nuovo punto di vista sui retroscena dell'omicidio.

Vi abbiamo anche spiegato che gli enigmi, pur in grado di spezzare un po' il ritmo del gioco, tendono a essere poco originali per la maggior parte del gioco e fanno sì che Agatha Christie - Assassinio sull'Orient Express sia pensato prima di tutto per chi ama i giochi narrativi e un po' meno per chi vuole anche impegnare le "celluline grigie".

Per tutti i dettagli, ecco la nostra recensione.