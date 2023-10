NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER, spuntano indiscrezioni sulla nuova GPU con l'AD103

Si tratta di un miglioramento sostanziale rispetto alle 4070 disponibili. La transizione verso l'AD103 è necessaria per garantire un bus di memoria più ampio rispetto a quello attuale a 192-bit della GPU AD104.

Altre voci

Ci sono inoltre altre voci che parlano di un'altra RTX 4070 con memoria GDDR6, che rappresenterebbe un peggioramento rispetto ai modelli dotati di memoria GDDR6X. La sua ratio potrebbe essere quella di costare meno, puntando verso il prezzo delle RTX 4060 (circa 500 dollari), più che su quello delle altre 4070.

Naturalmente è giusto precisare che per ora non c'è niente di confermato ufficialmente, quindi rimaniamo nell'ambito delle voci di corridoio. Vero però anche che negli ultimi anni fatichiamo a ricordare un prodotto per consumatori di NVIDIA arrivato sul mercato senza prima essere stato svelato da molteplici indiscrezioni.