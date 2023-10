Le esclusive di Xbox, PlayStation e Nintendo annunciate: un'immagine le raccoglie tutte

Tramite il proprio account X, Shinobi602 - noto utente che condivide informazioni legate al mondo videoludico - ha pubblicato un'immagine che permette in modo rapido e comodo di vedere quali sono i progetti in esclusiva annunciati per Xbox, PlayStation e Nintendo.

Vanno però fatte alcune precisazioni. Prima di tutto, Shinobi602 include un po' tutto, anche progetti che sembrano molto lontani come TES 6, Marvel's Wolverine e Metroid Prime 4. Include poi non solo le produzioni interne dei tre grandi editori, ma anche quei progetti realizzati da terze parti e che potrebbero rivelarsi esclusive temporali. Inoltre, per quanto riguarda Nintendo - la meno fornita in questo momento - dobbiamo considerare che si sta sempre più avvicinando al cambio di generazione, che potrebbe portare con sé tanti nuovi annunci.