Nintendo Switch 2: spuntato il brevetto di un nuovo hardware da gioco di Nintendo

Nintendo Switch 2 avrà un design radicalmente diverso?

Come visibile dall'immagine tratta dal brevetto, il design del nuovo hardware è radicalmente diverso da quello di Nintendo Switch. Intanto non sembrano esserci i Joy-Con, che però potrebbero essere legati a un altro brevetto. Inoltre lo schermo occupa la parte prominente dell'apparecchio, con i pulsanti che sono stati ridistribuiti sui lati. Nella parte frontale, davvero minimale, vediamo soltanto lo stick sulla sinistra e i pulsanti A-B-X-Y sulla destra.

Stando al brevetto, lo schermo è sensibile alla pressione, il che potrebbe essere una delle nuove caratteristiche della console (nel caso fosse davvero Nintendo Switch 2). Il lato inferiore ospita la porta USB-C e un pulsante che funziona in modo simile a quello Create del DualSense di PlayStation, che consente di catturare immagini e clip. Sullo stesso lato viene ospitato anche il pusalnte Home.

Nel lato superiore troviamo invece i controlli dell'audio, l'alloggiamento per le cartucce e il jack delle cuffie.

Naturalmente è possibile che il design non sia relativo a Nintendo Switch 2 e, nel caso in cui invece lo sia, la versione finale abbia comunque un aspetto molto differente, come sempre avviene in questi casi.