Nintendo Switch: rimosso trailer di presentazione, molti pensano all'annuncio di Nintendo Switch 2

Nintendo Switch fu presentata con un trailer di tre minuti il 20 ottobre 2016. Oggi Nintendo ha rimosso quel trailer, rendendolo privato, accendendo così le speranze dei fan per l'annuncio di Nintendo Switch 2 . Di seguito potete vedere il trailer in questione:

Speculazioni

Secondo alcuni, Nintendo potrebbe aver rimosso il video per non intralciare il possibile trailer di presentazione di Nintendo Switch 2 a livello SEO (search engine optimization). In realtà, nonostante le speculazioni, difficilmente la nuova console sarà presentata prima del prossimo anno, visto che Nintendo ha escluso di parlarne nel 2023.

Quindi, quale potrebbe essere il motivo della rimozione? Si parla in realtà della fine dei diritti pe rla canzone White Denim usata per il trailer, anche se non c'è niente di confermato in merito. In realtà sarebbe comunque una mossa strana, considerando l'attuale successo della console, capace di vendere ancora milioni di unità. Quindi perché toglierlo?

Altra ipotesi è che si tratti di un semplice errore, anche se è improbabile che sia così, dato che sarebbe stato corretto non appena fosse emerso pubblicamente.

La sostanza è che l'oscuramento del filmato rimane un mistero. Nintendo di suo non ha commentato la situazione, anche perché non presenta particolari criticità.