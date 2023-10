PlayStation Direct: Sony offre 30 euro di sconto acquistando due prodotti PS5

Sony ha lanciato sullo store ufficiale PlayStation Direct la promozione "Risparmia con i pacchetti", grazie alla quale i giocatori che acquisteranno due prodotti PS5 validi per l'iniziativa otterranno uno sconto di 15 euro o di 30 euro se sono abbonati a PlayStation Plus.

I dettagli della promozione del PlayStation Direct

I prodotti validi per la promozione includono console PS5, accessori ufficiali per la console (come cuffie e controller) e alcuni giochi. Sono esclusi, purtroppo, qualsiasi articolo relativo a Marvel's Spider-Man 2, PlayStation VR2 e i preordini, quindi automaticamente anche PlayStation Portal e il Controller Access.

Lo sconto di 15/30 euro viene applicato al momento del pagamento e solo a patto che almeno uno degli articoli nel carrello superi l'importo dello sconto stesso.

Senza dubbio i paletti imposti ridimensionano l'appetibilità dell'iniziativa, ma rimane in ogni caso molto interessante. Che ne pensate, ne approfitterete? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.