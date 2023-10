Cities: Skylines 2, il supporto alle mod arriverà solo dopo il lancio

Paradox ha svelato che il supporto ufficiale alle mod per Cities: Skylines 2 non sarà disponibile al lancio del gioco la prossima settimana, ma piuttosto arriverà in un secondo momento con un aggiornamento, assieme e i primi strumenti per la community.

La conferma è arrivata da un post sul sito ufficiale, dove per l'appunto lo studio ha comunicato che il gioco non supporterà ufficialmente fin da subito le mod. Non sono state offerte tempistiche precise, tuttavia con un secondo post il team di sviluppo ha confermato che avverrà assieme alla pubblicazione dell'Editor con i primi tool per la creazione di mod.

Per la precisione questi includeranno tutto il necessario per creare mappe ed edifici personalizzati e per modificare il codice di gioco. Paradox inoltre intende espandere l'Editor in futuro con altre risorse in modo tale che i giocatori possano realizzare anche veicoli, alberi, cespugli e importare modelli di cittadini personalizzati.