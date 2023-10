Legacy dovrebbe uscire il prossimo mese, nonostante la crisi degli NFT, stando a Peter Molyneux

Legacy non è morto, ma uscirà il mese prossimo, almeno stando a quanto dichiarato da Peter Molyneux in un'intervista concessa a Games Industry. Stiamo parlando del gioco basata su NFT, completamente sparito dai radar dopo l'annuncio, considerando anche lo scarso interesse del pubblico verso questa tecnologia.

Insomma, nonostante il collasso del mercato degli NFT, Legacy arriverà sul mercato. Molyneux non ha fornito dettagli in merito e non ha parlato nello specifico di cosa possiamo aspettarci dal gioco. Probabilmente non ha potuto evitare il lancio, a causa delle vendite anticipate dei terreni.