Godus: le versioni mobile stanno andando davvero bene, non si tratta di un progetto fallito

La maggior parte degli osservatori considera Godus di 22Cans un fallimento, ma in realtà non è proprio così. Anzi, pare che stia andando davvero bene su mobile , come spiegato da Peter Molyneux in un'intervista concessa a Games Industry sui suoi futuri progetti.

Resuscitare

Nonostante la poca attenzione della stampa, le versioni mobile di Godus hanno continuato a essere aggiornate e negli ultimi cinque mesi Apple ha messo in vetrina la versione iOS sull'App Store. Il gioco però starebbe andando molto bene anche su Android.

Molyneux: "Siamo fieri che negli ultimi cinque mesi il gioco sia stato messo in vetrina da Apple. Quindi sta andando davvero bene su iOS e davvero bene su Android. Il merito va tutto al team diretto da Jody Sherry, che ha svolto un lavoro fantastico nell'ascoltare la comunità e darle ciò che chiedeva, producendo una crescita lenta ma costante."

Insomma, c'è vita in Godus e ce ne sarà ancora a lungo, se i risultati saranno costanti. In fondo 22Cans è uno studio di sviluppo che conta 23 impiegati, quindi non ha bisogno di fare numeri incredibili per sostenersi. Molyneux ha anche sottolineato come non abbia fatto più marketing per Godus: "è il frutto del passaparola e delle vetrine di Apple, il che è fantastico." Infine ha spiegato come il gioco di oggi sia molto diverso da quello del lancio, grazie ai continui aggiornamenti."

Per il racconto esaustivo del caso Godus, vi rimandiamo a questo speciale su Peter Molyneux.