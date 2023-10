Overwatch 2 x Le Sserafim: annunciato un crossover musicale con il celebre gruppo K-pop

A sorpresa, Blizzard ha annunciato la prima collaborazione musicale di Overwatch 2 con il gruppo femminile K-pop de Le Sserafim. Il tutto avrà inizio il 27 ottobre con la pubblicazione del video del nuovo singolo "Perfect Night" e proseguirà con un evento all'interno del gioco a tema.

Probabilmente poco conosciute in Italia, Le Sserafim sono una band tutta al femminile della Corea del Sud che ha debuttato nel 2022, come Overwatch 2, e hanno in breve tempo ottenuto grande successo, anche a livello internazionale, grazie ai singoli come "Unforgiven" e "Antifragile".

Il video musicale di "Perfect Night" debutterà alle 06:00 italiane del 27 ottobre e includerà sequenze e rimandi a Overwatch 2, che dal canto suo ospiterà dall'1 novembre 2023 un evento a tema, con tanto di modalità e contenuti a tempo limitato.

Non solo, Le Sserafim si esibiranno sul palco della BlizzCon 2023 il prossimo 4 novembre, dove eseguiranno Perfect Night e altri brani del loro repertorio.