Overwatch 2: un crossover con Diablo 4 è in arrivo con la Stagione 7 a tema Halloween

La Stagione 7 di Overwatch 2, intitolata Rise of Darkness, a quanto pare includerà un crossover con Diablo 4 oltre a una serie di contenuti a tema Halloween.

La conferma arriva da un teaser trailer pubblicato dal profilo Twitter | X ufficiale di Overwatch, che offre un assaggio delle novità in arrivo nella nuova season che aprirà i battenti la prossima settimana, per la precisione il 10 ottobre 2023.

Come possiamo vedere, oltre a una nuova spaventosa versione della mappa Blizzard World e il ritorno della classica modalità PvE Junkenstein's Revenge, arriveranno nuove skin a tema con la festività, inclusa una per Moira basata sul personaggio di Lilith, l'antagonista principale di Diablo 4.

I giocatori di lunga data di Overwatch sanno che non si tratta della primo omaggio alla serie Diablo, visto che in passato sono arrivate altri costumi come quello da Demon Hunter di Sombra, da Barbara di Zarya e da Macellaio per Roadhog.