Station to Station: un piccolo grande gioco per i tuoi piccoli grandi momenti di relax

La recensione di Station to Station rappresenta l'ultima fermata di un gioco capace di conquistare il pubblico fin dalla sua prima apparizione. Il merito va all'irresistibile fascino dei treni, qui protagonisti, e in larga parte alla sua minuziosa grafica in pixel tridimensionali, i cosiddetti voxel, alle prese con dei panorami talmente deliziosi da stringere il cuore. Station to Station è artisticamente irresistibile, ma lo sarà anche da giocare?

Un gioco scacciapensieri

Station to Station:guardate che amore, sarebbe bello vedere una grafica simile in un gioco bello grosso

Station to Station non è un gioco dal respiro ampio, ma un'esperienza spezzettata in tante piccole mappe, circa quaranta, dalla difficoltà crescente. Lo scopo di ogni mappa è fare in modo che produttore e consumatore siano collegati da stazioni e binari; quando questo accadrà vedremo la mappa colorarsi, la musica infittirsi e le zone collegate ingrandirsi. Se nelle prime mappe questi collegamenti sono molto semplici da realizzare, man mano le cose diventeranno progressivamente più elaborate. In Station to Station però raramente non si riesce a completare la mappa, non è quella la sua sfida che invece si concentra soprattutto nel risparmiare denaro cercando di ottimizzare ogni tratta.

Station to Station: è possibile ruotare le stazioni in modo da facilitare poi i collegamenti ferroviari

La fattoria va collegata al mulino che a sua volta va collegato al fornaio e successivamente alla città, che però richiede anche pesce e altre risorse per continuare a crescere. Ogni luogo necessita di una stazione che ha però solo due binari disponibili, e spesso non ci sarà spazio per costruirne un'altra. Binari che bisogna evitare il più possibile di sovrapporre, perché la creazione di ponti è molto, molto più costosa di quella di una fermata normale. Ad aiutarci nella stesura della nostra rete ferroviaria, dopo i primissimi livelli vengono aggiunte nel mix delle carte speciali che potremo utilizzare per ottenere forti sconti nella costruzione di binari o sopraelevate. Ogni livello di Station to Station è pensato per durare massimo venti minuti, ma per fortuna non troverete nessun conto alla rovescia a mettervi fretta.