Nintendo non è interessata alle acquisizioni ma non esclude collaborazioni con aziende esterne

Nel corso di un'intervista con Nikkei, Shuntaro Furukawa, il presidente di Nintendo, ha ribadito che la compagnia ha intenzione di rafforzare la propria divisione di sviluppo per fare fronte alle difficoltà sempre più crescenti per la realizzazione di nuovi giochi. Nel farlo preferisce una crescita organica, piuttosto che all'acquisizione di compagnie esterne che potrebbero non essere il linea con l'approccio creativo che contraddistingue Nintendo.

"Lo sviluppo dei videogiochi sta diventando più sofisticato. Le risorse richieste per lo sviluppo di un singolo software continuano a crescere, quindi è essenziale rafforzare l'organizzazione dello sviluppo", ha detto Furukawa.

"Più che semplicemente aumentare il numero di dipendenti, dobbiamo essere in grado di realizzare giochi che soddisfino le aspettative Nintendo. Per questo motivo abbiamo deciso che piuttosto che allocare risorse esterne alla compagnia, è necessario rafforzare le nostre risorse di sviluppo interne, che hanno una profonda conoscenza del DNA creativo e del marchio Nintendo."

Furukawa ha aggiunto che, nonostante la compagnia non esclude a priori delle acquisizioni, preferisce puntare a delle collaborazioni con compagnie esterne.

"Non siamo contrari all'idea delle M&A (fusioni e acquisizioni, ndr). Tuttavia, se viene coinvolta un'organizzazione che non comprende l'approccio creativo di Nintendo, i risultati potrebbero non essere quelli sperati. D'altra parte, per le aziende che hanno un approccio allo sviluppo simile al nostro, possiamo stringere con loro diverse partership, non limitate alle acquisizioni."