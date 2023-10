Classifica Steam: Cyberpunk 2077 e Phantom Liberty in vetta, Starfield recupera

La classifica Steam relativa alle vendite della scorsa settimana vede Cyberpunk 2077 e Phantom Liberty rispettivamente in prima e seconda posizione, seguiti da EA Sports FC 24 che perde dunque un po' di terreno rispetto alle produzioni di CD Projekt RED.

Un'interessante novità

Fate/Samurai Remnant, una spettacolare sequenza di combattimento

Come si può vedere, c'è una novità nella top 10 di Steam: l'esordio in decima posizione di Fate/Samurai Remnant, l'ultimo action RPG prodotto da Koei Tecmo che si pone come uno spin-off medievale della serie Fate.

Nella nostra recensione di Fate/Samurai Remnant abbiamo speso parole positive in merito al sistema di combattimento, alla storia e in generale allo stile di questo titolo, che si pone senz'altro come una piacevole sorpresa.